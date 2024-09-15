2.17 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران بين الإمارات والهند في سبتمبر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند، خلال سبتمبر الجاري، لتصل إلى 2.177 مليون مقعد، مقارنة مع 2 مليون مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وذكرت المؤسسة أن الناقلات الجوية أضافت أكثر من 177 ألف مقعد على الرحلات المجدولة بين الإمارات والهند، خلال سبتمبر مقارنة مع سبتمبر العام الماضي، ليأتي مسار «الإمارات – الهند» في المركز التاسع عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول.

وكشفت بيانات للمؤسسة الدولية أن مسار «مومباي - دبي» جاء في المركز الخامس، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 234 ألف مقعد على رحلات الطيران المجدولة خلال الشهر الجاري، بينما جاء مسار «دلهي – دبي» في المركز السابع، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 199 ألف مقعد على الرحلات الدولية على هذا الخط.

وتسيير الناقلات الوطنية الإماراتية وحدها أكثر من 2200 رحلة شهرياً بين المطارات الإماراتية والمطارات الهندية، الأمر الذي يشير إلى حجم الطلب على السفر بين البلدين، وتعتبر الهند من أهم الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارات، وتأتي في صدارة الأسواق السياحية بالنسبة لدبي.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند زخماً متواصلاً، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل. وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94 % من 51.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023.

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