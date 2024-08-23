120 ألف طفل يستفيدون من خدمة طيران الإمارات للمسافرين الصغار دون مرافق خلال 5 سنوات

المصدر: البيان

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تستعد طيران الإمارات لواحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في استخدام "خدمة المسافرون الصغار دون مرافق"، مع عودة العديد من الأطفال إلى دبي لبدء العام الدراسي الجديد بعد قضاء العطلة الصيفية. وفي الأسبوع المقبل، سوف تستقبل طيران الإمارات أكثر من 900 طفل إلى دبي، يسافرون بمفردهم باستخدام الخدمة الصديقة للعائلة.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استفاد أكثر من 120 ألف طفل من خدمة طيران الإمارات للمسافرين الصغار دون مرافق والركاب الصغار. ويتراوح أعمار الأطفال المسافرين بمفردهم تحت رعاية طيران الإمارات بين سن 5 أعوام إلى 11 عاماً. ومن أكثر الأسر التي تستخدم الخدمة حالياً هي الأسر البريطانية، ثم الهندية، تليها الأمريكية والفلبينية والفرنسية.

وعندما يسافر الأطفال بدون عائلاتهم، تتواجد طيران الإمارات في كل خطوة خلال رحلتهم، وتضمن الخدمة أن يحظى الطفل برحلة آمنة وممتعة وحافلة بلحظات لا تنسى منذ لحظة إنجاز إجراءات السفر حتى ملاقاة أحد والديه أو الوصي عليه عند بلوغه وجهته المقصودة.

ماذا تتضمن خدمة "المسافرون الصغار دون مرافق" من طيران الإمارات؟

مكان آمن للاسترخاء واللعب - صالة طيران الإمارات للمسافرين الصغار دون مرافق

عندما يحضر الآباء والأوصياء أطفالهم المسافرين الصغار إلى مطار دبي الدولي، يمكنهم التوجه مباشرة إلى صالة المسافرين الصغار دون مرافق التي تقع بالقرب من منطقة إنجاز إجراءات السفر. يجب على الشخص الذي يوصل الطفل تقديم إثبات الهوية إلى طيران الإمارات. سيتم إنجاز إجراءات سفر الأطفال بسرعة ويمكنهم بعد ذلك الاسترخاء والاستمتاع بألعاب الفيديو وخدمة الواي فاي المجانية والأرائك المريحة في المساحة المخصصة والخاصة التي يشرف عليها فريق طيران الإمارات، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالمشروبات والوجبات الخفيفة المجانية أثناء انتظار رحلتهم واستخدام دورات مياه المخصصة للأطفال.

الدعم والإشراف من قبل أحد المتخصصين المدربين من طيران الإمارات طوال الرحلة

في المطار، سيلتقي الطفل أحد أعضاء فريق طيران الإمارات المختصين، عند مكتب إنجاز إجراءات السفر المخصص للمسافرين الصغار دون مرافق، ويعتني به ويحمل جواز سفره لضمان سلامته، وسيرافقهم طوال الوقت خلال تنقلهم في المطار ليساعدهم عند نقطتي الأمن والهجرة قبل أن يلاقيهم طاقم الطائرة عند باب الطائرة، حيث تعطى لهم أولوية الصعود إلى الطائرة. وسيحرص طاقم الطائرة على توفير رحلة ممتعة ومريحة لا تنسى للمسافرين الصغار. أثناء حجز الرحلة، يمكن للوالدين أو الأوصياء طلب وجبات الطفل مسبقاً وتحديد ما إذا كان يود الجلوس بجانب النافذة أو الممر أو جلوس الأشقاء معاً. وسوف يتحقق طاقم طيران الإمارات بشكل منتظم من حالة الطفل للتأكد من استمتاعه برحلته، وتناوله لوجباته وما إذا كان يحتاج إلى أي دعم في تعديل مقعده أو نظام الترفيه على متن الطائرة.

الاستمتاع على متن الطائرة مع طاقم الطائرة في طيران الإمارات

يمكن للأطفال السافرين على متن طيران الإمارات الاستمتاع باستخدام خدمة الواي فاي المجانية من خلال الانضمام إلى برنامج سكاي سيرفرز، والحصول على ألعاب مجانية وهدايا، وأكثر من 100 لعبة فيديو ومجموعة ضخمة من المحتوى المخصص للأطفال على نظام الترفيه الجوي ice الحائز جوائز، بما في ذلك الأفلام الجديدة، ومجموعة ديزني الكلاسيكية، وأفلام "استوديوهات مارفل" و"حرب النجوم"، وسلسلة أفلام هاري بوتر الكاملة وسي بيبيز، ونيكولوديون، وكارتون نيتورك.

وفي حال صادف عيد ميلاده يوم انطلاق الرحلة، يمكن للوالدين أو الأوصياء طلب كعكة قبل 24 ساعة من موعد الرحلة وسيحتفل طاقم الطائرة بالمناسبة السعيدة مع الطفل. وسيقوم الطاقم بتصوير طفلكم بكاميرا بولارويد فورية للاحتفاظ بالذكرى الجميلة.

وعندما يصل الطفل إلى الوجهة التي يقصدها، سيكون بانتظاره عضو مختص من فريق طيران الإمارات، عند باب الطائرة للترحيب به. بعد ذلك، سيرافق الطفل خلال التنقل في المطار إلى أن يلتقي بأحد والديه أو الوصي عليه، ويجب على الشخص الذي سيستلم الطفل تقديم إثبات هوية إلى طيران الإمارات.

دعم الأطفال الأكبر سناً

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً السفر بمفردهم بدون خدمة المسافرين الصغار دون مرافق وفقاً لتقدير الوالدين أو الأوصياء. ومع ذلك، يمكنهم تقديم طلب خاص ليستفيد المسافرون بدون مرافق الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً من الخدمة مقابل رسوم إضافية قدرها 50 دولاراً أمريكياً لكل مرحلة من مراحل الرحلة.

خدمة طيران الإمارات للمسافرين الصغار دون مرافق خلال رحلات المتابعة

تعتبر سلامة الأطفال وأمنهم من أهم أولويات طيران الإمارات. وقد وضعت الناقلة بعض الشروط والأحكام لحماية الأطفال من الرحلات غير المريحة. فعندما يلتحق طفل برحلة متابعة مع ناقلة أخرى كجزء من خط سير الرحلة، فإن الحد الأقصى لوقت الانتظار المسموح به في المطار هو 4 ساعات. وإذا كان الطفل ينتقل إلى رحلة أخرى لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي، فإن الحد الأقصى لوقت الانتظار المسموح به هو 8 ساعات، وإذا كان وقت الانتظار أكثر من 8 ساعات، فسوف يخضع ذلك لموافقة طيران الإمارات. وسيتم اصطحاب الأطفال على متن رحلات المتابعة إلى صالة الصغار المسافرين دون مرافق والانتظار قبل اصطحابهم إلى رحلتهم وتسليمهم إلى طاقم الطائرة. وإذا احتاجوا إلى الذهاب إلى المطار لتناول وجبة، فسوف يرافقهم أحد المختصين من طيران الإمارات. ولا يُسمح للمسافرين الصغار بالمبيت في المطار ما لم يتم ترتيب لقاء أحد الأوصياء البالغين لرعايته في نقطة الترانزيت، وهذا يخضع لموافقة طيران الإمارات.

تكلفة خدمة المسافرين الصغار دون مرافق من طيران الإمارات

يتعين على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما السفر بسعر التذكرة الخاصة بالبالغين للسفر بمفردهم للاستفادة من خدمة "المسافرون الصغار دون مرافق". كما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاماً السفر في درجة سفر مختلفة عن والديهم أو الوصي عليهم على نفس الرحلة. مع ذلك، سيتعين عليهم أيضا السفر بالسعر الخاص بالبالغين. وسيتم اعتبار الطفل مرافقاً ولن يتمكن من الدخول إلى صالة "المسافرون الصغار دون مرافق" والاستفادة من الخدمات الخاصة. يمكن حجز خدمة "المسافرون الصغار دون مرافق" قبل 12 ساعة من موعد المغادرة، عبر "خدمة العملاء المباشرة عبر الإنترنت LiveChat" أو في أي مكتب محلي لطيران الإمارات.

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