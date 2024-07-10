«فيتش» ترفع تصنيف الاتحاد للطيران إلى «+A» مع نظرة مستقرة

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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رفعت وكالة فيتش تصنيف الاتحاد للطيران طويل الأجل إلى «A+» من «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا التحسين تقييم «فيتش» لمركز الشركة الائتماني المستقل الأقوى بشكل ملحوظ.

وشهد المركز المالي المستقل للاتحاد للطيران تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل تنفيذ خطة التحول التي تم الانتهاء منها عام 2022، وضخ قوي لرأس المال، لتتمتع الاتحاد للطيران الآن بمعدل ديون قابل للإدارة وهيكل أسطول أكثر مرونة. ونتيجة لذلك، أصبحت الاتحاد للطيران في وضع أفضل للمنافسة إقليمياً وعالمياً، ومن المتوقع أن تحافظ على مركز مالي مستدام على المدى المتوسط.

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