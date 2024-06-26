الاتحاد تكشف عن طائرة بألوان عيدها العشرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الاتحاد للطيران عن أحدث تصميم طبع على إحدى طائراتها ويعكس الفن الخطي جمال الوحدة المعقد، حيث يجسد كل خط جوهر إمارة أبوظبي ومقر الاتحاد، وشركة الطيران، ويصور التاريخ الغني الذي كتبته الناقلة الوطنية لدولة الإمارات على مدار الأعوام العشرين الماضية لتصبح واحدة من أهم العلامات التجارية المحلية في أبوظبي.

وتم تطبيق التصميم على إحدى طائرات A321neos والتي انضمت للتو إلى أسطول الشركة، وتعرض بشكل فني المعالم الشهيرة في أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يعكس التصميم الرحلة التي خضناها، والمستقبل الذي نرسمه لطموحنا، لنكون شركة الطيران التي يرغب الجميع في السفر على متن رحلاتها». ويغطي التصميم جانبي الطائرة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تطبيقه على واحدة من ست طائرات A321neo التي انضمت أخيراً إلى شركة الطيران بعد أشهر طويلة من العمل الدؤوب. وستقوم الاتحاد بتشغيل ست طائرات من طراز A321neo في إطار تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية وعدد رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

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