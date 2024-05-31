«الاتحاد للطيران» توظف 2000 شخص مع نهاية 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت الاتحاد للطيران اليوم حملتها العالمية للتوظيف مع البحث عن أشخاص للانضمام إلى فريق طاقمها الجوي، دعماً لخطط نموها الطموحة.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إنها قامت بتعيين أكثر من 1000 شخص للانضمام إلى طاقم طائراتها هذا العام، وتستعد لتوظيف أكثر من 1000 آخرين مع نهاية العام الحالي.

ويضم طاقم الطائرة التابع للاتحاد للطيران أكثر من 112 جنسية في مقر الشركة في إمارة أبوظبي. وتسهل الاتحاد للطيران التقدم الوظيفي بشكل كبير، حيث تمت ترقية 31% من أفراد طاقم الطائرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

مساهمات

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: «نحتفل في اليوم العالمي لمضيفي الطيران بمساهمات أفراد طاقمنا في تحقيق نجاحاتنا. ومع استمرارنا في النمو، فإننا نبحث عن أفراد استثنائيين للانضمام إلى فريق عملنا».

ويسافر طاقم الضيافة الجوية التابع للاتحاد للطيران إلى أكثر من 70 وجهة في أستراليا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتستمر الشركة في تعزيز شبكة وجهاتها، حيث تبدأ في يونيو التشغيل إلى بالي وجايبور إلى جانب عدد من الوجهات الموسمية، منها: جزيرتا ميكونوس وسانتوريني في اليونان، نيس في الريفييرا الفرنسية، والوجهتان السياحيتان مالقة في إسبانيا وأنطاليا في تركيا.

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