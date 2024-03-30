ارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بيانات من وكالات السفر عبر الإنترنت الصينية بما في ذلك «سي تريب» و«تونج تشانج» و«زوزوتشي» عن ارتفاع كبير في عدد السياح الصينيين المتوافدين إلى الإمارات، وفقًا لموقع «سكيفت» السياحي.

ونقل الموقع عن سيينا باروليس-كوك، مديرة التسويق والاتصالات(دراجون تريل) قولها: «إن سياسة الإعفاء من تأشيرة الإمارات للزائرين الصينيين، إلى جانب روابط الرحلات الجوية القوية، تساهم في جاذبيتها».

وخلال العام الماضي، تم تعيين الممثلة الصينية Liu Yifei سفيرة للسياحة في أبوظبي، وأصدرت إدارة ثقافة وسياحة أبوظبي مقطع فيديو ترويجياً ظهرت فيه الممثلة الصينية، والذي حصد 7.9 ملايين مشاهدة وتم مشاركته 32 ألف مرة في غضون أسبوع واحد .

وتوقعت أبحاث أكسفورد إيكونوميكس أن الشرق الأوسط سيقود الانتعاش العالمي في السياحة الوافدة من الصين هذا العام، إذ تظهر بيانات «فروارد كيز» زيادة عدد الوافدين الصينيين إلى الشرق الأوسط بما تجاوز مستويات 2019.

ويشير الموقع إلى أن دول جنوب شرق آسيا تتسابق لجذب السياح الصينيين، عبر الإعفاء من التأشيرة.

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