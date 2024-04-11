دبي الوجهة الأكثر شعبية بين السياح الهنود

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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احتلت المرتبة الأولى في أفضل الوجهات الأكثر طلباً بين السياح الهنود، بحسب بحث مكثف وشامل أجرته منصة «أتليس» للسفر بالاعتماد على البيانات أن 77 % من الذكور في الهند سيتوجهون إلى دبي «مدينة الذهب» في موسم الصيف المقبل.

وجاءت دبي في المركز الأول بين أفضل الوجهات الأكثر طلباً بين السياح الهنود، والتي تتضمن مصر وسنغافورة وفيتنام وتايلاند. فيما تقدمت 30 % من النساء المسافرات بطلب للحصول على تأشيرات سنغافورة و25% من النساء تقدمن بطلب للحصول على تأشيرة الإمارات.

كما كشفت البيانات عن تنوع التوزيع العمري للمسافرين. فرغم أن التركيبة السكانية الأصغر سناً، وخاصة تلك الموجودة في الفئة العمرية من 20 إلى 35 عاماً، بارزة، إلا أن هناك تمثيلاً ملحوظاً عبر مختلف الفئات العمرية، ما يشير إلى الجاذبية العالمية لدبي.

كما قدم البحث في البيانات أيضاً نظرة ثاقبة حول السفر داخل المدينة، حيث تحظى «مدينة الذهب» دبي، بشعبية كبيرة بين المسافرين من مدن بنغالورو ومومباي ودلهي وحيدر آباد.

ويسيطر المسافرون المنفردون زمام المبادرة، حيث يمثلون نحو 65% من طلبات التأشيرة إلى الإمارات، و60% إلى مصر، و40% إلى سنغافورة، و45% إلى فيتنام.

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