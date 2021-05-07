بريطانيا تسمح بالسفر ابتداء من 17 مايو إلى جهات محدودة

المصدر: رويترز

ستسمح بريطانيا للسكان في إنجلترا باستئناف السفر الدولي اعتبارا من 17 مايو، لكنها حددت عدد الجهات المفتوحة للعطلات دون حاجة إلى حجر صحي بحفنة فقط من الدول في الوقت الذي تخرج فيه البلاد بحذر من قيود العزل العام.

وقال وزير النقل جرانت شابس إن البرتغال وإسرائيل ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة تمثل القائمة الخضراء للسفر في نظام سيخضع للمراجعة كل ثلاثة أسابيع.

وبقيت خارج القائمة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة التي كانت أكثر الدول التي زارها بريطانيون في عام 2019 والتي ما زالت العودة منها تتطلب العزل الذاتي في المملكة المتحدة.

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