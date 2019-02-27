سلطات فينيسيا الإيطالية تفرض رسوما على زوار المدينة

المصدر: د ب أ

وافق مشرعون محليون في فينيسيا ، الثلاثاء، على فرض رسوم على السائحين الذين يدخلون إلى المدينة الإيطالية الشهيرة.

ولم يتضح متى ستسري الرسوم الجديدة. وكانت خطط أولية تستهدف فرض رسم قيمته 3 يورو (65ر2 دولار) على كل رحلة ليوم واحد في المدينة بدءا من مايو.

ومن العام المقبل، ستزيد الرسوم إلى 6 يورو ويمكن أن تصل إلى 10 يورو في الأيام التي تشهد حركة سياحية مكثفة.

ولطالما كانت السياحة الجماعية مشكلة في فينيسيا، رغم أنها مصدر الدخل الرئيسي للمدينة. ويتسبب ذلك في الازدحام الشديد ورفع أسعار المنازل وانخفاض عدد السكان المحليين.

وفي عام 2016 ، قدرت مجموعة "إيطاليا نوسترا" التراثية أن 30 مليون شخص يزورون المكان المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كل عام ، بمتوسط تدفق يومي أكثر من 82 ألف شخص.

وقال عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في وقت سابق من هذا الشهر :"لسنا مهتمين بجني المال"، مشيرا إلى أن الهدف هو المساعدة في دفع تكاليف الصيانة والنظافة في المدينة التاريخية.

وأضاف: "يجب أن نخبر العالم بأسره بمدى صعوبة إدارة مثل هذا المكان الخاص".