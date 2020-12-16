توزيع لقاحات كورونا يصعد بأسعار النفط

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد-19، متجاهلين تشديد إجراءات الإغلاق في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ من المتوقع للطلب على الوقود.

وجرت تسوية خام برنت عند 50.76 دولار للبرميل، بزيادة 47 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 47.62 دولار للبرميل، بارتفاع 1.3 بالمئة، أو 63 سنتا.

بدأت الولايات المتحدة تلقيح المواطنين أول أمس الاثنين، إذ فاق عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد حاجز 300 ألف. كما بدأت بريطانيا وكندا توزيع جرعات.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت أمس إن أي تأثير للقاحات على الطلب لا يزال على بعد شهور، في حين قالت أوبك أول أمس الاثنين إن الطلب على النفط سيزيد بوتيرة أكثر بطئا من المتوقع.

بلغ برنت في العاشر من ديسمبر 51.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس، مدعوما بالموافقات على استخدام اللقاح، حتى مع تزايد وتيرة الإصابة في أغب مناطق العالم.

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