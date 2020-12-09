تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار التعاقدات الأجلة للنفط خلال التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء في ظل المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من الولايات المتحدة، والأنباء عن تشديد إجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس في العديد من دول العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر مسجلا 21ر25 مليون برميل يوميا وهو ما أثر سلبيا على الأسعار أيضا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 16ر0 دولار؛ أي بنسبة 4ر0% تقريبا إلى 60ر45 دولارا للبرميل تسليم يناير الماضي.

واستقر سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا عند مستوى 84ر48 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

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