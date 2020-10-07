ترامب يرحّل مفاوضات خطة الدعم الاقتصادي لما بعد الانتخابات

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء وقف التفاوض مع الديمقراطيين حول خطة مساعدة للأفراد والشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، في قرار سارع خصومه الديمقراطيون للتنديد به.

وكتب ترامب على تويتر "طلبت ممن يمثّلونني وقف التفاوض حتى ما بعد الانتخابات"، متّهماً زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي بعدم التفاوض "بحسن نية".

وأضاف "سنصوّت بعد فوزي على خطة مساعدة كبيرة محورها العمال الأمريكيون والشركات الصغيرة".

وسارعت رئيسة مجلس النواب إلى التنديد بقرار ترامب، متّهمة إياه بأنّه "يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد".

وقالت بيلوسي في بيان "مجدّداً، أظهر الرئيس ترامب وجهه الحقيقي: تقديم مصلحته على مصلحة البلاد، مع تواطؤ كامل لأعضاء الكونغرس الجمهوريين".

بدوره ندد المرشّح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بقرار ترامب متّهماً منافسه في الانتخابات المقرّرة بعد أقلّ من شهر بـ "إدارة ظهره" للأمريكيين.

وقال بايدن "لقد أدار ظهره لكل عامل لم يستعد وظيفته بعد... أدار ظهره للعائلات التي تعاني في تسديد الإيجار وتأمين الطعام ورعاية أولادها".

وأدّى قرار ترامب إلى تراجع كبير في بورصة وول ستريت قبل أقل من ساعة من الإغلاق.

وتحاول إدارة ترامب والكونغرس منذ أكثر من شهرين التوافق على خطة مساعدة جديدة للأفراد والشركات، لكن حجم هذه الخطة لا يزال موضع خلاف.

وكانت بيلوسي استأنفت مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين مفاوضاتهما منذ نحو أسبوع بوتيرة يومية. لكنّ المحادثات لم تنجح في ردم الهوة الشاسعة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وجاء إعلان ترامب بعد بضع ساعات من تحذير وجهه رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول حول التداعيات الكارثية التي تتهدّد الاقتصاد الأمريكي في حال عدم إقرار مساعدة إضافية.

وقال باول إن "هذا الأمر قد يؤدي إلى دينامية انكماش لأن الضعف يغذيه الضعف".

وسبق أن أقرّ البيت الأبيض والكونغرس في نهاية مارس خطة إنعاش ضخمة بقيمة 2200 مليار دولار، لكنّ الإجراءات التي رافقتها بددت مفاعيلها تدريجاً، ولا سيّما منها المساعدات الإضافية لمن فقدوا وظائفهم والقروض المخصّصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

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