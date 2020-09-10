بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط الهولندية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

المصدر: د ب أ

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء أمس اليوم الأربعاء أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الملكية الهولندية قادمة من أمستردام، وذلك بعد توقف دام 3 سنوات بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع قيود على تحويل أرباح الشركات العاملة بالدولار إلى خارج مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة :"وصلت أول طائرة وهي من طراز بوينغ 777 قبل منتصف الليلة برحلة رقم 553 قادمة من أمستردام وعليها 35 راكبا، وكان في استقبال الطائرة كبار مسؤولي الطيران والمطار، حيث بدأت سلطات الحجر الصحي فحص الركاب والتأكد من وجود تحليل "بي سي أر" يؤكد عدم إصابة الراكب بفيروس كورونا إلى جانب متابعة درجات حرارة الركاب من خلال كاميرات حرارية بصالة الوصول".

ومن المقرر أن تغادر الطائرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس برحلة رقم 554 إلى أمستردام، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف رحلات الخطوط الملكية الهولندية إلى مطار القاهرة، حيث ستنظم الشركة رحلتين أسبوعيا بداية من اليوم 9 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر القادم على أن تجري الشركة تقييما حول ما إذا كانت ستواصل رحلاتها للقاهرة خلال موسم الشتاء المقبل.

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