بنك دنماركي يُحصّل مبالغ زائدة من آلاف العملاء بسبب خطأ تقني

المصدر: د ب أ

أفادت تقارير إخبارية، أمس الأحد، بأن مصرف "دانسك بنك" الدنماركي، قام بتحصيل مبالغ زائدة، بما يتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألفا من عملائه بسبب مشكلات في نظام تكنولوجيا المعلومات المصمم لحساب مقدار الديون المستحقة عليهم.

ونقلت قناة "تي في 2" عن روب دي رايدر، المسؤول التنفيذي عن خدمة العملاء في المصرف ومقره كوبنهاغن، أن البنك يعمل على تصحيح الخطأ الذي ضرب أكثر عملاء البنك ضعفا من حيث القدرة المالية في إطار سعيهم لسداد ديونهم.

وقال دي رايدر إن ذلك الخطأ تسبب في تحصيل مبالغ زائدة يصل إجماليها إلى 50 مليون كرونه (8 ملايين دولار)، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعود بعض الأخطاء إلى العام 1979، بينما حدث معظمها بعد العام 2004، حسب قناة "تي في 2".

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