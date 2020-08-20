بوينغ تنهي "جفاف الطلبيات" وتتحصل على أول عقد لطراز 737 ماكس

المصدر: د ب أ

كسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ دائرة جفاف طلبيات شراء الطراز الموقوف تشغيله بوينغ 737 ماكس، حيث حصلت على أول عقد منذ أكثر من عام لشراء طائرتين من هذا الطراز.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة إنتر أير ثاني أكبر شركة طيران عارض في بولندا طلبت شراء طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس مع حقها في إضافة طائرتين أخريين من طراز بوينغ 737-8، وهي الصفقة التي سترفع عدد طائرات طراز ماكس في أسطول الشركة البولندية إلى 10 طائرات، بحسب بيان شركة بوينغ الأمريكية أمس الأربعاء.

يذكر أن شركة الطيران العارض البولندية، التي بدأت نشاطها بطائرة واحدة طراز بوينغ 737 منذ عشر سنوات، تمتلك الآن 24 طائرة من طائرات بوينغ ذات الممر الواحد ومنها طائرات ماكس.

وتعتبر الطلبية الأخيرة فوزا نادرا لشركة بوينغ التي تعاني من انهيار الطلب على طائراتها بشكل عام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران في العالم، وانهيار الطلب على طائرات طراز بوينغ 737 ماكس منذ قرار سلطات السلامة الجوية والطيران في العالم وقف تشغيل هذا الطراز في مارس2019 بعد وقوع حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال خمسة أشهر مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

وبحسب بيان شركة بوينغ، فإن شركة إنتر أير توصلت إلى تسوية مع الشركة الأمريكية بشأن "الآثار التجارية" التي تعرضت لها الشركة البولندية نتيجة وقف تشغيل طائرات ماكس.

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