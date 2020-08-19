ترامب يلغي المحادثات التجارية مع الصين

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه ألغى محادثات التجارة مع بكين، وذلك بعد أيام من تأجيل مراجعة مقررة للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

وقال ترامب للصحفيين أثناء توجهه إلى أريزونا: "لا أريد إبرام اتفاق معهم الآن. في ظل ما فعلوه بهذا البلد والعالم، لا أريد أن أتحدث إلى الصين حاليا".

وأضاف: "كان ينبغي عليهم إيقافه (فيروس كورونا). لذا فإن الأمر صحيح أنني ألغيت المحادثات مع الصين".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا منذ أن تولى ترامب منصبه، وكان ذلك في البداية بسبب نزاعات تتعلق بالتجارة والملكية الفكرية، ثم بسبب جائحة فيروس كورونا ضمن أسباب أخرى.

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