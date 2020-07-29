ارتفاع أرباح "إي باي" في الربع الثاني من 2020

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية "إي باي" أمس الثلاثاء تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تعادل 08ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 66ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان محللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 06ر1 دولار للسهم.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 18% إلى 9ر2 مليار دولار، بدون حساب المتغيرات، في حين زادت الإيرادات بنسبة 21% عند استبعاد تأثير التغير في سعر الصرف. وكان محللون يتوقعون وصول الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 8ر2 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى زيادة قاعدة المتعاملين النشيطين على منصة إي باي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5% سنويا بزيادة قدرها 8 ملايين متعامل تقريبا، ليصل إجمالي مستخدمي منصة إي باي إلى 182 مليون مستخدم.

ووصلت قيمة السلع التي تم تداولها على منصة إي باي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1ر27 مليار دولا، بزيادة نسبتها 26% عن العام الماضي بدون حساب المتغيرات الموسمية وبنسبة29 % مع وضع التغير في أسعار الصرف في الحساب.

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