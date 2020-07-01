الأردن يصدر سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دولار

المصدر: رويترز

قال الأردن أمس الثلاثاء إنه أصدر سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار ستساعده في التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية إن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95 بالمئة وفترة استحقاق خمس سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85 بالمئة وفترة استحقاق عشر سنوات.

وأضافت أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن زيادة الطلب عن المعروض "وسعر الفائدة المنخفض نسبيا" للسندات الدولية للأردن هو "دليل على استقرار ماليته العامة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز