تراجع ثقة الشركات اليابانية إلى أدنى مستوى منذ 11 عاماً

المصدر: د ب أ

تراجعت الثقة بين أكبر الشركات اليابانية بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2009، بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما أظهر مسح تانكان ربع السنوي، الذي يجريه البنك المركزي في البلاد اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر المسح الفصلي في يونيو إلى ناقص 34 مقابل ناقص 8 قبل ثلاثة أشهر.

وكانت القراءة أقل من متوسط​ ناقص 31 المتوقع في استطلاع "كيودو نيوز".

ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وتوقع كبار المصنعين أن يرتفع المؤشر إلى ناقص 27 في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، حسب المسح.

وفي مارس، هبط المؤشر إلى السالب لأول مرة في سبعة أعوام بسبب تفشي فيروس كورونا ورفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% في أول أكتوبر، رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر مسح يونيو أن الثقة بين المصنعين متوسطي المستوى تراجعت إلى ناقص 36 من ناقص 8 في مارس، بينما هبط مؤشر صغار المصنعين إلى ناقص 45 من ناقص 15.

وبحسب المسح، انخفضت ثقة الشركات الكبرى غير المصنعة إلى ناقص 17 مقارنة بزائد 8.

وشمل مسح البنك المركزي 9577 شركة من 28 مايو حتى 30 يونيو لمسح تانكان الأحدث.

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