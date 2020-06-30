كورونا يترك نصف سكان الولايات المتحدة تقريباً بدون عمل

المصدر: د ب أ

أظهرت إحصاءات أمريكية أن نصف سكان الولايات المتحدة تقريباً باتوا بدون عمل، وسط تأثيرات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية عن مكتب إحصاءات العمل أن نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) تراجعت إلى 8ر52% في مايو، مما يعني أن 2ر47% من الأمريكيين بدون عمل.

وهذه النسبة هي نظرة أوسع على صورة التوظيف، حسب الشبكة الأمريكية.

وقال تورستن سلوك، كبير الخبراء الاقتصاديين في "دويتشه بنك" إنه "من أجل استعادة نسبة العمالة إلى السكان إلى حيث كانت في ذروتها العام 2000، نحتاج إلى توفير 30 مليون وظيفة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز