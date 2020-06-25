تايلاند تعتزم السماح لبعض الأجانب بدخول البلاد بداية من يوليو

المصدر: د ب أ

أعلن سومساك رونجسيتا الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايلاند اليوم الخميس أن بلاده تعتزم البدء في السماح لبعض الأجانب الذين يحملون تصاريح للعمل في تايلاند بالحصول على إذن لإعادة دخول البلاد بداية من يوليو، وذلك بعد اجتماع رفيع المستوى تم عقده اليوم.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن المواطنين الأجانب من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة يمكنهم التقدم بطلبات.

وأضاف أن القادمين سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.

أما المسافرون القادمون في رحلات قصيرة فلن يكونوا مضطرين للدخول في حجر صحي، ولكنهم سيكونون بحاجة إلى الخضوع للاختبارات ثلاث مرات وأن يتم تتبعهم من خلال تطبيق.

وأعلن مجلس الأمن القومي أنه اقترح تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي حتى 31 تموز/يوليو.

ولفت المجلس إلى أن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ مع قيام البلاد بإعادة فتح المدارس والأعمال "ذات المخاطر العالية" في تموز/يوليو.

وتعهد المجلس بألا يؤثر التمديد على حياة الناس اليومية.

ومن المقرر رفع المقترح إلى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا الاثنين القادم، وإلى مجلس الوزراء الثلاثاء.

وسجلت البلاد اليوم حالة إصابة واحدة جديدة بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 3158 حالة، توفيت منها 58 حالة. ووصل عدد المتعافين إلى 3038 حالة.

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