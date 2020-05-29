انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني 9.1% خلال الجائحة

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 9.1 بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا الانخفاض أكثر حدة من متوسط ​​توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي" بحدوث انخفاض بنسبة 4ر5 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 7ر3 بالمئة في مارس الماضي.

وأظهر مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن المنتجين يتوقعون أن ينخفض ​​الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر4 بالمئة في مايو، وأن ينتعش بنسبة9ر3 بالمئة في يونيو.

وقالت الوزارة إن مؤشر شحن المنتجات الصناعية انخفض بنسبة 8ر8 بالمئة إلى 85 نقطة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق وانخفض مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 1ر106 نقطة.

وأفادت الحكومة أيضا بأن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 6ر2 بالمئة في أبريل من 5ر2 بالمئة خلال الشهر السابق.

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