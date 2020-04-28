بوينغ تستأنف إنتاج "787 دريملاينر" في ساوث كارولينا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية العملاقة في بيان يوم الاثنين أنها ستستأنف إنتاج طائراتها من طراز "787 دريملاينر" في ساوث كارولينا بعد توقف دام قرابة الشهر.

وأوقفت بوينج العمليات في مصنع نورث تشارلستون في الثامن من أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال براد زاباك، المدير العام لبرنامج "787" إن الشركة أكدت أن معدات الوقاية الشخصية متاحة، وإن جميع تدابير السلامة متوافرة بما يسمح باستئناف العمل الأساسي.

وسيعود معظم موظفي بوينغ في ساوث كارولينا، الذين يزيد عددهم على سبعة آلاف شخص، خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو، حسب البيان. وربما يستأنف المديرون وكبار القيادات العمل اعتبارا من 30 أبريل.

وتأتي الخطوة بعد أن فتحت بوينغ العمليات في فيلادلفيا وسياتل في وقت سابق من أبريل.

يشار إلى أن شركة بوينغ المتعثرة واجهت بالفعل سلسلة من الإشكاليات قبل تفشي فيروس كورونا.

واضطرت الشركة إلى وقف تشغيل طائرات "737 ماكس" بعد وفاة أكثر من 300 شخص في حادثين بكل من إندونيسيا وإثيوبيا.

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