تراجع حاد لأسعار النفط

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء في أعقاب خفض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتوقعاتها بشأن الأسعار خلال العام الحالي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 45ر2% دولارا؛ أي بنسبة 4ر9% ليصل إلى 63ر23 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من تعاملات أمس إلى نحو 24ر27 دولار للبرميل.

كان سعر خام غرب تكساس الوسيط قد أنهى تعاملات أول أمس بتراجع قدره 26ر2 دولار؛ أي بنسبة 8% إلى 08ر26 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة بشأن مستويات الإنتاج خلال المحادثات المقررة غدا الخميس.

وتشير التقارير إلى استعداد روسيا والسعودية وهما أكبر منتجين للنفط في تجمع "أوبك بلس" للوصول إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط ولإنتاج الولايات المتحدة، حيث قالت إنها تتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الحالي بنسبة 5ر9% سنويا إلى 76ر11 مليون برميل يوميا.