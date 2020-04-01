بعد "الإنقاذ الاقتصادي".. ترامب يدعو إلى إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إلى إقرار قانون يسمح بإنفاق 2 تريليون دولار على مشاريع البنى التحتية، معتبراً أن الكلفة الزهيدة حالياً للاقتراض تسمح بمبادرة "جريئة" تنقذ الاقتصاد الأمريكي المترنّح بسبب الإغلاق الناتج عن وباء كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر "مع تدنّي معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت المناسب لإقرار قانون طال انتظاره منذ عقود للبنية التحتية".

وأضاف أنّ مشروع القانون يجب "أن يكون كبيراً جداً وجريئاً جداً، بقيمة تريليوني دولار، وأن يتركّز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية التي كانت يوماً ما عظيمة".

ولطالما دعا ترامب الى الإنفاق على الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الأساسية المهملة منذ فترة طويلة.

ويأتي اقتراحه الأخير بعد أسبوع من توقيعه على مشروع قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار أيضاً، لمدّ يد العون إلى الشركات الكبيرة والصغيرة التي تضرّرت من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وكان الجمهوريون متخوّفين من أيّ مشروع قانون ضخم للبنية التحتية بعكس الديمقراطيين.

وتكتسب هذه الفكرة زخماً مع ارتفاع معدّلات البطالة وتحذير خبراء اقتصاديين من أنّ العديد من الشركات ستواجه صعوبة في التقاط أنفاسها بسرعة حتّى بعد تلاشي خطر الوباء.