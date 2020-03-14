ترامب يعلق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً، وذلك بدءاً من منتصف ليل الجمعة (4,00 توقيت غرينتش) بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرّد الرئيس الأمريكي: "بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان و(ام اس سي) جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما"، مشيراً إلى أنّ هذا القطاع يمثّل "صناعة ضخمة ومهمة".

يأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء.