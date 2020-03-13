تعليق مشترك للرحلات الجوية بين الجزائر والمغرب

المصدر: د ب أ

قالت الرئاسة الجزائرية إنه تقرر مساء أمس الخميس، وباتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية، وقف الرحلات الجوية مؤقتا بين البلدين كإجراء احترازي لمنع نفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسجلت الجزائر مساء اليوم الخميس حالة وفاة جديدة بكورونا لشخص يبلغ من العمر (55 عاما)، لتكون ثاني وفاة, وهناك 26 حالة إصابة مؤكدة.

كان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أمر بإغلاق المدارس والجامعات ابتداء من اليوم الخميس ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من نيسان/ أبريل القادم كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا.