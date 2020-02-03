النحاس الصيني.. أحدث ضحايا فيروس كورونا

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النحاس في بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات اليوم الاثنين مع استئناف الأسواق الصينية التعاملات بعد عطلة العام الصيني الجديد لتعطي المستثمرين أول فرصة منذ الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني لإظهار رد فعلهم على تفشي فيروس كورونا الذي يهدد بإلحاق أضرار باقتصاد أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وهبطت أيضا أسعار المعادن الصناعية الأخرى المتداولة في شنغهاي في أعقاب انخفاضات كبيرة في بورصة لندن للمعادن والتي حدثت بينما كان الأسواق الصينية مغلقة.

وتراجعت أسواق الأسهم وعقود النفط والحديد والسلع الأولية في الصين وهوى اليوان على الرغم من قيام البنك المركزي الصيني بأكبر ضخ للسيولة في النظام المالي منذ 2004 وتحركات من هيئات تنظيمية لكبح المبيعات.

وهبطت عقود النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي بالحد الأقصى المسموح به في يوم واحد والبالغ 7 بالمئة إلى 44780 يوانا للطن، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016، قبل أن تغلق منخفضة 6.5 بالمئة عند 45040 يوانا للطن.

وفي بورصة لندن للمعادن، أغلقت عقود النحاس القياسية منخفضة 0.8 بالمئة إلى 5523 دولارا للطن موسعة خسائرها منذ إغلاق الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني إلى 7.5 بالمئة، وإلى 13 بالمئة من مستوى مرتفع وصلت إليه في منتصف يناير، وقرب أدنى مستوى لها في عامين البالغ 5518 دولارا الذي سجلته في سبتمبر أيلول.