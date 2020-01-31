"كورونا" يهبط بأسعار النفط لأدنى مستوياتها في 3 أشهر

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة أمس الخميس إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر متضررة من مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا، الذي يواصل الانتشار حول العالم، بينما تدرس السوق أيضا احتمال اجتماع مبكر لأوبك.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.52 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.29 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 57.71 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الثامن من أكتوبر.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.19 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 52.14 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 51.66 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ العاشر من أكتوبر.

واستقرت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما يحاول المستثمرون تقييم الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الطلب على النفط الخام ومشتقاته.

وقالت مصادر من أوبك إن السعودية فتحت مناقشة حول تقديم موعد الاجتماع القادم للمجموعة من مارس إلى أوائل فبراير بعد الهبوط الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا.

وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الموعد الجديد للاجتماع الذي لا يحظى حتى الآن بموافقة جميع أعضاء أوبك، مع احتمال أن تعارض إيران هذه الخطوة.

وقال أوليفر جاكوب من بتروماتريكس للاستشارات "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الاتجاه الحالي هو اجتماع طارئ لأوبك".