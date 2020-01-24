فيروس كورونا الجديد يدفع النفط للهبوط 2%

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة أمس الخميس بفعل المخاوف من أن انتشار فيروس ظهر في الصين قد يخفض الطلب على الوقود إذا أضر بالنمو الاقتصادي، لكن الخسائر جاءت محدودة بعد تراجع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.04 دولار للبرميل. وكان أدنى مستوى للجلسة 61.25 دولار هو الأقل منذ أوائل ديسمبر.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضاً 1.15 دولار أو اثنين بالمئة إلى 55.59 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 54.77 دولار، أقل سعر له منذ نوفمبر.

وأُغلقت مدينتان صينيتان اليوم مع بذل السلطات الصحية في أنحاء العالم جهودا حثيثة للحيلولة دون تفشي وباء عالمي. وأودى انتشار الفيروس التاجي بحياة 18 شخصا وأصاب نحو 630 آخرين.

وأعاد احتمال تفشي وباء إلى الأذهان ذكريات متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد التي انتشرت في 2002 و2003 انطلاقا من الصين أيضا، ونالت من النمو العالمي وحركة السفر.

وقال جين مكجيليان، نائب رئيس أبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: "تواصل السوق التراجع تحت ضغط بواعث القلق على الطلب وتبدد الصعود الذي أعقب تخفيضات إنتاج أوبك".