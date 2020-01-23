المخاوف من تخمة المعروض تهبط بالنفط 2%

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء، حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية لتخمة معروض بالسوق ومخاوف الطلب وسط تفشي فيروس في الصين بظلالها على القلق حيال تعطيلات إنتاج الخام في ليبيا.

وختم خام برنت الجلسة منخفضا 1.38 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 63.21 دولار للبرميل في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.74 دولار.

وقال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "أسعار النفط تظل ثقيلة بفعل المخاوف من تخمة المعروض وبعد أن أحجم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز عن تقديم أي بوادر تفاؤل على أن تخفيضات إنتاج أوبك سيجري تمديدها لما بعد مارس.

وتركز الأسواق على ظهور فيروس تاجي جديد في الصين قبيل عطلات السنة القمرية الجديدة مطلع الأسبوع القادم واحتمال تأثير الوباء على النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت حالات الوفاة بسبب الفيروس الجديد إلى 17 مع تأكد أكثر من 540 حالة إصابة، بعضها في مناطق بعيدة كالولايات المتحدة.

وقال جولدمان ساكس إنه إذا حدث تطور درامي على صعيد الفيروس بما يؤثر على السفر والنمو، فإن الطلب على النفط قد ينخفض 260 ألف برميل يوميا.

وقال جولدمان "المخاوف على الطلب الناشئة عن وباء محتمل ستصطدم بالمخاوف من تعطيلات المعروض في ليبيا وإيران والعراق، بما سيفضي إلى تقلبات في السعر الفوري خلال الأسابيع المقبلة" لكن "الأثر على العوامل الأساسية للنفط يظل محدودا حتى الآن".