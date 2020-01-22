عودة بوينغ ماكس 737 للخدمة منتصف العام الجاري

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الثلاثاء، أنها تتوقع أن توافق الجهات المنظمة للطيران المدني على عودة الطائرة ماكس 737 إلى الخدمة في منتصف العام 2020.

وقالت بوينج في بيان لها، "نبلغ عملاءنا وموردينا بأننا نتوقع حاليا أن يبدأ رفع قرار منع التحليق للطائرة ماكس 737 خلال منتصف عام 2020".

وأضافت الشركة إن التوقعات تفسر "التمحيص الدقيق الذي تطبقه السلطات المنظمة في كل خطوة من خطوات مراجعة نظام التحكم فى الطيران للطائرة ماكس 737 وعملية مجلس تقييم العمليات المشتركة التى تحدد متطلبات التدريب التجريبية".

وتعاني بوينغ من أزمة بعد أن تسبب حادثا تحطم طائرة ماكس 737 في كل من إندونيسيا وإثيوبيا في مقتل 346 شخصًا العام الماضي، ودفعت السلطات في معظم دول العالم إلى منع تحليق ذلك الطراز منذ مارس الماضي.

وتقدم دينيس مويلنبرغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينج باستقالته في أول/ديسمبر الماضي.