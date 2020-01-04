5 % زيادة على رسوم عبور قناة السويس لفئتين من أنواع السفن

المصدر: د ب أ

قررت مصر زيادة فئتين من أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 5 بالمئة عما كانت عليه خلال العام الماضي.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم أن هيئة قناة السويس أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة خلال العام الجاري.

ونقل التليفزيون المصري عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة تأكيده اليوم السبت تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019 مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل القادم.

وحسب التلفزيون يستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.

وأشار إلى أن قرارات رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا حيث يعبر من خلالها 8.3 بالمئة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25 بالمئة من إجمالي حركة البضائع المُحواه عالمياً، و 100 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.

ووفق التلفزيون، تستطيع القناة استيعاب مئة بالمئة من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و 92.8 بالمئة من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9 بالمئة من ناقلات البترول ومنتجاته ومئة بالمئة من باقي أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة) و 100 بالمئة من كل سفن الأسطول العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.