اتفاق مرحلي بين واشنطن وبكين يتضمن إلغاء رسوم جمركية على سلع صينية

المصدر: أ ف ب

توصلت الولايات المتحدة والصين اليوم الجمعة الى تهدئة في الحرب التجارية بينهما مع اتفاق مرحلي يتضمن إلغاء رسوم جمركية عقابية، لكن التفاصيل القليلة حول الاتفاق تدفع بالأسواق المالية الى الحذر.

وغرد الرئيس دونالد ترامب على تويتر "وافقنا على اتفاق مرحلة أولي كبير جدا مع الصين"، وذلك بعد أن أدلى مسؤولون في بكين بإعلان مماثل.

ويمنح ذلك زخما لترامب، الذي جعل من الحروب التجارية أساسا لسياساته الخارجية، في وقت تستعد لجنة في الكونغرس لإجراء تصويت في مجلس النواب على إجراءات عزله الأسبوع المقبل بتهمة استغلال النفوذ.

وبعد مؤشرات لم تتحقق إلى حل النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، شعر المستثمرون بالارتياح لإلغاء مجموعة جديدة من الرسوم التي كان من المقرر فرضها الأحد.

والرسوم التي كان من المفترض أن تطال أجهزة الكترونية مثل الهواتف الخليوية والحواسيب، "لن تفرض نظرا لأننا توصلنا للاتفاق" وفق تغريدة ترامب.

وفي تنازل كبير، ستخفض واشنطن بمقدار النصف رسوما بنسبة 15 بالمئة على ما تصل قيمته إلى 120 مليار دولار من السلع الصينية، مثل الملابس، والتي فرضت في الأول سبتمبر وكان لها تأثير أكبر على المستهلك الأميركي من رسوم سابقة.

وقال ترامب إن الرسوم الحالية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق.

وتابع ترامب إن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تسعى إلى إصلاح أوسع بكثير للعلاقات التجارية للعملاقين، يمكن أن تبدأ "على الفور".

واكد ترامب أن بكين قد "وافقت على العديد من التعديلات الهيكلية وعمليات الشراء الهائلة لمنتجات الزراعة والطاقة والسلع المصنعة وأكثر بكثير".

غير أن الأسواق المالية بدت حذرة، ففي بورصة وول ستريت انخفض مؤشر ستاندرد أند الى 3,166,60 نقطة فيما بقي مؤشر داو جونز الصناعي عند 28,132,81 نقطة.

دفع لمنتجات المزارع الأميركية؟

من جهته، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين للصحافيين إن واشنطن وافقت على إلغاء الرسوم على السلع الصينية "على مراحل".

وقال نائب وزير المال لياو مين إن الصين ستلغي بدورها رسوما انتقامية مقررة في إطار الرد بالمثل على الإجراءات التي كان من المفترض أن تدخل حيز التطبيق الأحد قبل أن يعلن الغاؤها اليوم.

وقال وانغ إن اتفاق المرحلة الأولى يشمل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الوصول إلى الأسواق وحماية حقوق الشركات الأجنبية في الصين، وهي مسائل تكمن في صميم شكاوى الولايات المتحدة حول سياسات بكين الاقتصادية.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الصين ستنفق 50 مليار دولار لشراء منتجات المزارع الأمريكية، وهو طلب رئيسي من ترامب، لكن المسؤولين الصينيين لم يكشفوا أي أرقام في المؤتمر الصحافي في بكين.

وقال وانغ "اتفق البلدان على نص اتفاق المرحلة الأولى التجاري والاقتصادي".

وتابع "اتفق الطرفان على أنه في الخطوة التالية، سيكملان الإجراءات اللازمة للمراجعة القانونية ... والتفاوض على الترتيبات المحددة للتوقيع الرسمي للاتفاق".

وأضاف "يؤمل أن يلتزم الطرفان بالاتفاق ويعملان جاهدين لتطبيق المحتويات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق".

وفي مؤشر إلى استمرار التوتر، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وقت سابق إن واشنطن "تقمع" الصين في عدد من المجالات ومنها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا.

وأضاف خلال ندوة حول العلاقات الدولية في بكين إن الولايات المتحدة "أضرت بشكل خطير بأساس الثقة المكتسبة بصعوبة بين الصين والولايات المتحدة".

وبكين غاضبة أيضا من واشنطن بسبب دعمها الحراك المطالب بالديموقراطية في هونغ كونغ ولانتقادها الصين بسبب الاعتقالات الجماعية لأقليات غالبيتها مسلمة في اقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين.

خفض سقف الطموحات

ومع احتدام معركة اعادة انتخابه في 2020 يحرص ترامب على اقتناص المبادرة السياسية ليظهر للناخبين أن سياسته العقابية مع الصين أثمرت.

وتريد الولايات المتحدة في نهاية المطاف أن تقوم الصين بفتح اقتصادها الكبير أمام مزيد من السلع وإجراء إصلاحات واسعة لما دأبت واشنطن على اعتباره تجاوزات ممنهجة بحق المستثمرين الأجانب.

ويشمل ذلك النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الهائلة للملكية الفكرية.

غير إن البيت الأبيض غير موقفه تدريجيا ليوضح أن اتفاق "المرحلة الأولى" هو كل ما يستطيع التوصل إليه في الوقت الحاضر.