شاهد.. وصول أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم إلى نيجيريا

المصدر: د ب أ

وصلت أخيرا أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم إلى وجهتها نيجيريا، بعدما قطعت رحلة طولها 11 ألف ميل.

ويبلغ طول المصفاة، وهى على شكل عمود 112.5 متر، بما يساوي طول ملعب كرة قدم، وتزن 250.2 طن متري بما يعادل وزن 320 فيلا ضخما.

ووصلت المصفاة، التي سوف تقوم بتسخين النفط الخام بدرجات حرارة متفاوتة لانتاج أنواع مختلفة من الوقود، يوم الأحد الماضي إلى ميناء لاغوس، حسبما ذكرت شركة دانجوت للصناعات المحدودة في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه سوف يتم انزال المصفاة بعناية من سفينة الشحن حتى يمكن نصبها بوصفها الوحدة الأكثر أهمية في معمل دانجوت لتكرير البترول في نيجيريا.

وعندما يتم تشغيلها، ستكون أكبر منشأة لمعالجة النفط في أفريقيا والعالم.

وفقا لشركة دانجوت، غادرت المصفاة الصين منذ نحو 12 أسبوعا على متن السفينة "فان زهو 9 "، وهي سفينة مخصصة لنقل القطع الثقيلة الخاصة بالبنى التحتية عبر المحيطات.