أمازون تعتزم فتح سلسلة متاجر بدون الدفع النقدي

المصدر: د ب أ

تستعد شركة أمازون لفتح متاجر كبيرة "سوبر ماركت" ومتاجر مؤقتة تحت اسم "جو أمازون"، وهو توسع لطموحات الشركة في البيع بدون الدفع النقدي لقيمة البضاعة والتي تتضمن إمكانية ترخيص هذه التكنولوجيا لمتاجر تجزئة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه يمكن إطلاق تصميمات المتاجر الجديدة وتراخيصها في الربع الأول من عام 2020، وفقا لمصدر مطلع على المشروع. وتعكف أمازون على اختبار متجر للبيع بالتجزئة مجهز بتقنية "جو" في مساحة تبلغ 10400 قدم مربع في حي "كابيتول هيل" بمدينة سياتل.

ويعد التوسع في تقنية "جو" أحدث محاولة لعملاق التجارة الإلكترونية في التنافس في قطاع البقالة في الولايات المتحدة الذي يبلغ حجمه المالي 900 مليار دولار وربما في مجالات أخرى للتجزئة أيضا.

وتدير الشركة بالفعل سلسلة "هول فودز ماركت" وأكدت الأسبوع الماضي خططا لإطلاق علامة تجارية منفصلة للمتاجر، وبدأت من موقع في حي "وودلاند هيلز" الراقي في لوس أنجليس.

وافتتحت شركة أمازون أول متجر متعدد الأغراض بتقنية "جو" في مقرها في سياتل قبل عامين تقريبا وتعمل الآن 21 موقعا في الولايات المتحدة.