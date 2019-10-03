أسعار الذهب تصعد 1%

المصدر: رويترز

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن غذت بيانات أمريكية ضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي وعززت الرهانات على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1507.75 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، مرتفعا 0.57 بالمئة عن مستوى الإغلاق السابق بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ الخامس والعشرين من سبتمبر عند 1518.50 دولار.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 1513.80 دولار للأوقية.

وأظهر مسح لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نما الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات وأن نمو الوظائف في أكبر قطاع في الاقتصاد كان الأضعف في خمس سنوات.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "مازلنا نشهد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة تفاقم القلق بشأن النمو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، نرى طلبا للاستثمار الآمن يعود بشكل كبير إلى منتجات مثل الذهب". "هذا يجلب أيضا احتمالات لتخفيضات للفائدة في نهاية أكتوبر... انخفاض أسعار الفائدة عامل داعم للذهب".

وتزايدت الضبابية الاقتصادية بعد أن قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها ستفرض رسوما جمركية على بعض المنتجات من الاتحاد الأوروبي.

ولقي الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع أمام الين الياباني وأقل مستوى في أسبوع مقابل اليورو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.22 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.58 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1655.81 دولار للأوقية. وقال محللون إن المعدن المستخدم في محفزات خفض الانبعاثات بالسيارات من المرجح أن يواصل الصعود بعد تنامي الطلب من مصنعي السيارات ونقص متزايد في المعروض دفع الأسعار إلى مستويات قياسية فوق 1700 دولار للأوقية هذا الأسبوع.