أمريكا تعتزم فرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية

المصدر: د ب أ

أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزامها فرض رسوم إضافية على مجموعة من منتجات دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر الحالي ، بعد صدور حكم منظمة التجارة العالمية يعطي واشنطن الحق في فرض رسوم عقابية على الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم غير القانوني لشركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص".

وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم التي تبلغ 10% ستفرض على الطائرات الأوروبية الصنع إلى جانب فرض رسوم بنسبة 25% على مجموعة أخرى من المنتجات الأوروبية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلاده لن تفرض رسوما بنسبة 100% على أي منتجات رغم أن قرار منظمة التجارة العالمية يسمح بذلك، لكي تترك الباب مفتوحا أمام التوصل إلى حل للنزاع مع الاتحاد الأوروبي.

كانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم حق الولايات المتحدة في فرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار بسبب دعم شركة "أيرباص".