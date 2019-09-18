السعودية تفاجئ الأسواق بعودة قريبة لكامل الإنتاج

المصدر: عواصم ــ الوكالات

فاجأت السعودية أسواق النفط أمس، بعودة كامل طاقتها الإنتاجية خلال أسبوعين تقريباً، وذلك بعد توارد تقارير أمس الأول عن صعوبة عودة الإنتاج السعودي قبل 6 أشهر، ما ساهم ذلك في تراجع أسعار النفط، وهبط خام برنت أكثر من 3 دولارات، إلى 67.6 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي أكثر من دولارين للبرميل عند 61.6 دولاراً للبرميل.

وأدت هجمات السبت إلى واحدة من أقوى عمليات التداول في أسواق النفط، إذ ارتفعت عقود خام برنت 19% خلال ثوانٍ من افتتاح السوق ، وأنهت التداولات مرتفعة 15% في أكبر نسبة مكاسب يومية على الإطلاق وسمح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب الوضع.

وجددت السعودية تأكيدها الوفاء بالتزاماتها النفطية لمصافي آسيا مع بعض التغييرات، فيما أرجات المملكة الإعلان عن مخصصات غاز البترول المسال لشهر أكتوبر، وأخطرت أرامكو ما لا يقل عن 6 شركات تكرير في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات المخصصة لها من النفط الخام في أكتوبر رغم أن شركة واحدة على الأقل أُبلغت بتبديل جزئي لدرجة الخام.

وقفز السعر النقدي لخام دبي لأعلى مستوى في 4 أشهر عند 67.55 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي لأعلى مستوى في 4 أشهر.

وتقول السعودية إنها ستكون قادرة على الوفاء بطلب العملاء من مخزونها الوفير. لكن هذا أول مؤشر على أن إمداداتها لأكبر المستهلكين في آسيا، الذين يستهلكون أكثر من 70% من إجمالي صادرات النفط السعودية، ستظل مستقرة بشكل كبير.

وقالت 3 مصادر بالقطاع لرويترز إن 3 شركات تكرير حكومية هندية، وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات، ستتلقى كامل الكميات المخصصة من النفط الخام من السعودية لشهر أكتوبر.

من جانبه قال مصدر صيني حكومي إن أرامكو أخطرت بتروتشاينا بأن بعض شحنات من الخام الخفيف لشهر أكتوبر ستتأجل لمدة تصل إلى 10 أيام، لكن المصدر قال إن الشركة السعودية ستظل تورد أنواع الخام والكميات المطلوبة نفسها لمخصصات أكتوبر.

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