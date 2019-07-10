النفط يرتفع بفعل خفض الإمدادات وتوترات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الثلاثاء، حيث أبقت التوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك خام القياس العالمي برنت فوق 64 دولارا للبرميل، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي يضغط على الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

في الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس 2020. وارتفع برنت نحو 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري مدعوما بالاتفاق والتوترات في الشرق الأوسط، لاسيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وارتفع خام برنت خمسة سنتات ليبلغ عند التسوية 64.16 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، ليبلغ عند التسوية 57.83 دولار للبرميل.

كما تلقت أسواق النفط دعما من توقعات بأن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتهبط للأسبوع الرابع على التوالي. وسيصدر أول تقرير أسبوعي عن الإمدادات من معهد البترول الأمريكي في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش اليوم، يعقبه تقرير إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.