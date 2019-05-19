شركة فيراري تستدعي 2071 سيارة

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات استدعاء 2071 سيارة في الصين بسبب عيوب في الوسائد الهوئاية.

وقالت إدارة الدولة لقواعد السوق اليوم الأحد إن الاستدعاء، المقرر أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل، سوف يشمل السيارات التي تم استيرادها في الفترة ما بين 8 أبريل 2013 و 28 نوفمبر 2017.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " أن الوسائد الهوائية في المقاعد الأمامية، التي تنتجها شركة تاكاتا اليابانية، بها عيوب يمكن أن تتسبب في تمزقها وإصابة الركاب.

وسوف تقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية مجانا.