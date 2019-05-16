ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة المخزون الأمريكي

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية الأربعاء بنسبة طفيفة، مع استيعاب المتعاملين الزيادة في مخزون النفط الأمريكي وضعف مبيعات التجزئة والناتج الصناعي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ارتفاعا غير متوقع لمخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.24 دولار إلى 62.02 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع أمس بمقدار 0.74 دولار؛ أي بنسبة 1.2 % إلى 61.78 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 800 ألف برميل.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون الديزل بمقدار 84 ألف برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس زيادة مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8.6 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجع إنتاج دول المنظمة إلى 30.03 مليون برميل يوميا خلال أبريل الماضي، بانخفاض قدره 550 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في مارس الماضي.