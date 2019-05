ترامب يرفع رسوم الجمارك على الصين من 10% إلى 25%

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر، أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% التي كانت تدفعها الصين على بضائع بقيمة 200 مليار دولار سترتفع إلى 25% اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وأن المحادثات حول صفقة تجارية تمضي ببطء شديد.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه مفاوضون صينيون إلى واشنطن الأسبوع المقبل لخوض ما وصفها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأنها "المرحلة النهائية" للمفاوضات.

وذكر ترامب عبر موقع تويتر "كانت الصين تدفع رسوما إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أشهر بنسبة 25 % على 50 مليار دولار من سلع التكنولوجيا المتقدمة، ورسوما بنسبة 10 % على 200 مليار دولار من السلع الأخرى. وهذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية الكبيرة. سترتفع نسبة الـ 10 % إلى 25 % يوم الجمعة".

وأضاف: "ما زال (ما قيمته 325 مليار دولار) من البضائع الإضافية التي ترسلها الصين إلينا غير خاضعة للضريبة، ولكن سيتم فرض ضريبة عليها في وقت قريب، بمعدل 25 %. لم يكن للرسوم المدفوعة للولايات المتحدة الأمريكية تأثير يذكر على تكلفة المنتجات، ومعظمها تتحمله الصين. تستمر (محادثات) الاتفاق التجاري مع الصين، ولكن ببطء شديد، حيث يحاولون إعادة التفاوض. كلا!".

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....