تراجع أسعار النفط

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في ظل تسرب كيماوي في تكساس أدى إلى عرقلة الصادرات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.83 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 14 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 59.41 دولار للبرميل عند التسوية، متراجعة 53 سنتا أو 0.9 بالمئة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بواقع 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صادرات الخام انخفضت 506 آلاف برميل يوميا.

وكان حريق في موقع لتخزين البتروكيماويات وتسرب كيماوي الأسبوع الماضي بمحاذاة قناة هيوستون شيب قد عرقلا شحنات الخام لبضعة أيام، مما دفع مسؤولي تكساس الثلاثاء إلى مقاضاة مالكي منشأة التخزين.

وساهم تعطل الصادرات الفنزويلية في الحد من خسائر أسعار الخام.

وفضلا عن العقوبات، التي فرضتها واشنطن في يناير والتي تحظر على شركات التكرير الأمريكية شراء النفط الفنزويلي، لم يتمكن مرفأ خوسيه؛ ميناء تصدير النفط الرئيسي في البلد العضو في أوبك ومحطاته الأربع لتحسين نوعية الخام، من استئناف العمليات إثر انقطاع واسع النطاق للكهرباء مستمر منذ ثلاثة أيام، هو الثاني في شهر.

وارتفعت أسعار النفط نحو 30 بالمئة من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في 2018، مدعومة بتخفيضات في المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، فضلا عن العقوبات الأمريكية على صادرات فنزويلا وإيران.