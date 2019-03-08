الاسترليني يسجل أكبر خسارة في 7 أسابيع أمام الدولار

المصدر: رويترز

سجل الجنيه الاسترليني الخميس أكبر خسارة في سبعة أسابيع أمام العملة الأمريكية بعد أن قالت مصادر بريطانية وفي الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات بريكست وصلت إلى مأزق.

وقال مصدر حكومي أمس إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء سيتغير على مدار الساعات الثماني والأربعين القادمة في محادثات انفصال بريطانيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يتزحزح عن موقفه.

وهبط الاسترليني 0.73 بالمئة إلى 1.3075 دولار في أكبر خسارة ليوم واحد مقابل العملة الخضراء منذ الثامن عشر من يناير. وأثناء الجلسة لامس الاسترليني أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير عند 1.3067 دولار.

لكن العملة البريطانية ارتفعت 0.37 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 85.55 بنس لليورو بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي زيادة محتملة في أسعار الفائدة حتى عام 2020، وقال إنه سيستأنف برنامجا لتقديم قروض رخيصة إلى البنوك.