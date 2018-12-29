شي: واشنطن وبكين ترغبان في إحراز "تقدّم ثابت" في علاقاتهما

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب السبت إنّ واشنطن وبكين ترغبان في إحراز "تقدّم ثابت" في العلاقات بينهما.

ونقلت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله: إنّ الصين والولايات المتحدة تعملان على تنفيذ شروط الهدنة التي توصّلتا إليها في وقت سابق من هذا الشهر لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وأعرب شي خلال المكالمة عن أمله في "أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويتوّصلا إلى اتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم في أسرع وقت ممكن"، بحسب الوكالة.

واعتبر الرئيس الصيني أنّ العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم "هي الآن في مرحلة مهمّة".

وأكّد أنّ "الصين تعلّق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الثنائية وتثمّن استعداد الجانب الأميركي لتطوير علاقات ثنائية تعاونية وبنّاءة".

وفرضت واشنطن وبكين رسوماً جمركية متبادلة على أكثر من 300 مليار دولار من السلع في وقت سابق من هذا العام، مما أدخلهما في نزاع أسهم في انخفاض أسواق المال.

وتحسّنت العلاقات بين البلدين منذ اتفاق رئيسيهما في مطلع ديسمبر على هدنة مدتها 90 يوماً للتوصّل الى اتفاق.

وظهرت مؤشرات صغيرة على التحسن، كما توقف ترامب عن إطلاق تهديدات جديدة.

وبدأ ترامب الحرب التجارية بسبب ما اعتبره ممارسات تجارية صينية غير منصفة. وتتّفق معه في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

ويسعى ترامب إلى خفض كبير في العجز في الميزان التجاري مع الصين، ويدعو بكين إلى تطبيق اصلاحات لفتح الاقتصاد أمام الشركات الاجنبية.

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