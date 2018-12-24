رحلات الطيران المخفضة.. عروض مغرية أم حيل تجارية؟

المصدر: د ب أ

رحلة جوية إلى الولايات المتحدة أو آسيا أو وجهات أخرى بعيدة المسافة : يعتقد المرء أنه من المحتمل أن تبلغ تكلفتها مئات الدولارات . لكن هذا ليس الحال دائما الآن ، بعد أن دخل عدد من شركات النقل الجوي منخفض التكلفة في السوق.

ومع ذلك ، فإنه مع تلك الأسعار المنخفضة بشكل جذاب، يجب على المسافرين أيضا توخي الحذر في قراءة الطبعة الصغيرة الخاصة ببعض العروض.

وعلى مستوى العالم ، هناك الآن نحو 20 شركة طيران منخفض التكلفة (بدون كماليات) تسير رحلات طويلة المسافة ، وفقا لخبير الطيران هاينريش جروسبونجاردت. وكانت الشركة الرائدة في ذلك هي شركة "جيت ستار ايروايز" الأسترالية للخطوط الجوية ، التي أسستها شركة كانتاس في عام 2006 وتوجهت بشكل خاص نحو سوق المسافات الطويلة.

وفي أوروبا ، كانت الخطوط الجوية النرويجية هي أول من دخل إلى هذا السوق ، وتبعتها ،بين شركات أخرى، شركة "يورو وينجز" التابعة للخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" وأيضا شركة "واو" الأيسلندية. ومن بين الوافدين الجدد على سوق رحلات المسافات الطويلة منخفضة التكلفة شركة "سكوت" في سنغافورة.

ويقول جروسبونجاردت إن شركات الطيران منخفض التكلفة تقدم أسعارا أقل بنسبة 25% للرحلات طويلة المسافة مقارنة بالخطوط الجوية الرئيسية. ويمكن أن تحاول شركات الطيران الراسخة مواجهة المنافسين ذوي الأسعار المخفضة فقط من خلال تقديم عروض خاصة بها.

وتكون أسعار تذاكر الطيران المخفضة التي تعلن عنها الشركات بعبارة "تبدأ من ..." مغرية للغاية ، ولكن كما هو الحال في كل عرض خاص ، يجب أن يكون المسافرون على علم بالتكاليف الإضافية المحتملة.

وإلى جانب سعر التذكرة نفسها، يمكن أن تكون هناك تكاليف إضافية للأمتعة ووجبات الطعام وحجز المقاعد. وينصح جروسبونجاردت بدراسة ومقارنة التكلفة الإجمالية للتذكرة بعناية. ويمكن أن يتضح أن شركة الطيران المتميزة ليست أكثر تكلفة كثيرا من شركة الطيران منخفض التكلفة.