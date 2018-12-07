"أوبك" تقرر تخفيض إنتاجها من النفط بـ 1.2 مليون برميل يومياً

المصدر: أ ف ب

قال وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان الجمعة إن دول منظمة أوبك ودولا أخرى خارجها ضمنها روسيا، قررت في ختام اجتماعات فيينا خفض انتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أملا بتحسن الأسعار.

وصرح الوزير العراقي للصحافة "سنخفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا"، موضحاً انه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800 الف برميل يوميا للدول الـ 14 الاعضاء في اوبك و400 الف برميل لشركائها العشرة وبينهم روسيا.

وأورد متحدث باسم اوبك انه سيتم احتساب هذا الخفض انطلاقا من مستويات الانتاج في أكتوبر على ان يتم النظر فيه مجددا في ابريل المقبل.

ويهدف هذا الخفض، الذي يوازي أكثر بقليل من واحد في المئة من الانتاج العالمي، إلى احتواء تراجع اسعار الخام الذي بلغت نسبته ثلاثين في المئة في شهرين.

وتؤمن أوبك وحلفاؤها نحو نصف الانتاج العالمي من الخام وتربطهم شراكة منذ عامين. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حض المنظمة الاربعاء على ابقاء انتاجها مرتفعا لارضاء المستهلكين.