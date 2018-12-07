النفط يرتفع 4.6% بعد اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج

المصدر: رويترز

قفزت أسعار النفط نحو 4.6 بالمئة اليوم "الجمعة" مع اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في "أوبك" على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

وكان خام القياس العالمي برنت مرتفعا 2.7 دولار للبرميل إلى 62.8 دولاراً. وفي المعاملات المبكرة، انخفض برنت عن 60 دولارا عندما بدا أن مصدري النفط قد لا يتفقون.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف 2.2 دولار للبرميل إلى 53.6 دولاراً.

وكانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة "الخميس" بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعاً في فيينا باتفاق أولي فحسب لمعالجة ضعف الأسعار. وعُقدت محادثات مع المنتجين الآخرين اليوم.