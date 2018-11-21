رينو تختار رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

المصدر: (رويترز)





قالت مصادر إن شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات اختارت رئيساً مؤقتاً لمجلس إدارتها وأسندت سلطات جديدة للرئيس التنفيذي للعمليات ليحل محل كارلوس غصن بعد إلقاء القبض عليه في اليابان بتهمة سوء السلوك المالي.

وقالت المصادر إن فيليب لاجاييت، المدير المستقل الأعلى درجة في مجلس الإدارة، سيتولى مؤقتا منصب رئيس مجلس الإدارة.

وسيتولى تيري بولوريه، نائب غصن، كافة صلاحيات الرئيس التنفيذي.

وذكرت المصادر أن مجلس الإدارة امتنع خلال اجتماع الثلاثاء عن الإطاحة بغصن، رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، انتظارا لمزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الموجهة له في اليابان.

ونشأت تلك الاتهامات عن تحقيق داخلي أجرته شركة نيسان الشريكة في تحالف مع رينو.

ولم يرد متحدث باسم رينو على الفور على طلبات للتعليق.